Михаил Кукушкин одержал 11-ю победу подряд и вышел в финал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (165 АТР) пробился в финал турнира серии ATP Challenger на Тенерифе (Испания), сообщает Zakon.kz.

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По информации Казахстанской федерации тенниса, в полуфинале казахстанец со счетом 2:6, 6:2, 7:6 победил испанца Мартина Ландалусе (399 АТР).

Сегодня 3 марта Кукушкин в финале встретится с итальянцем Маттео Гиганте.

Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин стал полуфиналистом "Челленджера" в Испании.