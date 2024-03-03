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Михаил Кукушкин одержал 11-ю победу подряд и вышел в финал "Челленджера"

Михаил Кукушкин одержал 11-ю победу подряд и вышел в финал &quot;Челленджера&quot; Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (165 АТР) пробился в финал турнира серии ATP Challenger на Тенерифе (Испания), сообщает Zakon.kz.

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По информации Казахстанской федерации тенниса, в полуфинале казахстанец со счетом 2:6, 6:2, 7:6 победил испанца Мартина Ландалусе (399 АТР).

Сегодня 3 марта Кукушкин в финале встретится с итальянцем Маттео Гиганте.

Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин стал полуфиналистом "Челленджера" в Испании.

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