Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд

Михаил Кукушкин (165 АТР) стал победителем турнира категории ATP Challenger на Тенерифе (Испания), сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанец встречался с итальянцем Маттео Гиганте (156 АТР). Первый сет остался за Михаилом – 6:2.

Во втором сете Кукушкин вел 2:0, но его соперник снялся с игры из-за травмы.

Казахстанец одерживает 12-ю победу и второй "Челленджер" подряд.

Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин (165 АТР) пробился в финал турнира серии ATP Challenger. Казахстанец со счетом 2:6, 6:2, 7:6 победил испанца Мартина Ландалусе (399 АТР).

Неделю назад спортсмен выиграл турнир в Бахрейне. Благодаря успеху в Испании казахстанец в обновленном рейтинге АТР поднялся на 140-ю строчку.

