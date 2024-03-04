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Испанская дуэль в Лас-Вегасе: Карлос Алькарас обыграл Рафаэля Надаля

Карлос Алькарас обыграл Рафаэля Надаля Фото: Netflix
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас и 22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль провели выставочный матч на турнире Netflix Slam в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

В упорной борьбе победу праздновал Карлос Алькарас со счетом 3:6, 6:4, 14:12.

Алькарас и Надаль провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Рафаэль. В последний раз они встретились на турнире в Мадриде в 2022 году. Тогда победу в четвертьфинале одержал Алькарас.

Теперь Алькарас и Надаль будут готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Отметим, что Алькарас является действующим победителем турнира, обыграв в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя и страны место.

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