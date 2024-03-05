Александр Бублик попал в заявку парного турнира на "Мастерсе" в Майами

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), который пройдет с 20 по 31 марта, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№20 АТР) выступит в паре с игроком из Австрии Себастьяном Офнером (№38 АТР).



Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Александр Зверев (Германия) и Марсело Мело (Бразилия), австралийцы Алекс де Минор и Алексей Попырин, американцы Кристофер Юбэнкс и Бен Шелтон, а также Томми Пол и Фрэнсис Тиафо (США).

Ранее определились соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе.