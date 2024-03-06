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13-ю победу подряд одержал казахстанский теннисист Михаил Кукушкин

спорт Фото: ktf.kz
Михаил Кукушкин (140 АТР) вышел во второй круг турнира категории "Челленджер" в швейцарском Лугано, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец на старте уверенно победил Ю Сиу Сю (235 АТР) из Китайского Тайбэя со счетом 6:2, 6:2. Во втором раунде соревнования Михаил сыграет против Билли Харриса (181 АТР) из Великобритании.

Это уже 13-я подряд победа 36-летнего казахстанца. За последние две недели он выиграл два "Челленджера".

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