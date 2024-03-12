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Новак Джокович сенсационно проиграл малоизвестному теннисисту из Италии на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович сенсационно проиграл малоизвестному теннисисту из Италии на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Фото: АТР
На турнире АТР-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи третьего круга. Очередной игровой день принес громкую сенсацию. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович потерпел поражение от итальянца Луки Нарди (LL), который занимает 123-е место в табели о рангах, сообщает Zakon.kz.

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Главный фаворит "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Джокович проиграл 20-летнему Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера (6:4, 6:4).

Стоит отметить, что Лука Нарди оказался в основной сетке "тысячника" по счастливой случайности, став лаки-лузером (LL). Таким образом, Новак Джокович впервые за всю карьеру проиграл матч лаки-лузеру. Сербский теннисист впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на турнирах серии "Мастерс" или "Большого Шлема".

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За всю историю "Мастерсов" Новак Джокович стал лишь шестым теннисистом, который проиграл сопернику, находящему за пределами топ-100 мирового рейтинга. Серб также показал четвертый худший результат в истории турниров данной категории. В 2003 году Ллейтон Хьюитт уступил 178-й ракетке мира, в 2018 году Роджер Федерер потерпел поражение от 175-й, в 2017 году Энди Маррей проиграл 129-й.

Новак Джокович сенсационно проиграл малоизвестному теннисисту из Италии на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, ##imageAlt##

Фото: АТР

24-кратный чемпион мейджоров прокомментировал сенсационное поражение.

"Поздравляю его с тем, что в третьем сете он показал великолепный теннис. Я смотрел, как он играет. Я мало что о нем знал, но смотрел за его игрой и знал, что он обладает великолепным теннисом на задней линии, особенно на ударе справа. Хорошо двигается. Очень талантливый. В основную сетку он попал как "лаки-лузер", так что терять ему действительно было нечего, поэтому он играл великолепно. Заслужил победу. Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные", – заявил Джокович на пресс-конференции после матча.

Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три года подряд – в 2014-м, 2015-м и 2016-м.

Ранее с турнира в Индиан-Уэллсе снялся Александр Шевченко. В матче второго круга против аргентинца Франсиско Серундоло (№22 АТР) казахстанец отказался от борьбы при счете 2:6, 1:3. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в третьем раунде проиграл Алексу де Минор (№10 АТР) со счетом 5:7, 0:6. 

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