Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер"

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии Челленджер Фото: KTF
В Мериде (Мексика) и Мурсии (Испания) проходят турниры серии ATP Challenger. Дмитрий Попко успешно стартовал в Мериде, а Денис Евсеев с победы начал выступление в Мурсии, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В первом круге "Челленджера" в мексиканской Мериде Дмитрий Попко (№250 АТР) выиграл у австралийца Томаса-Джона Фэнкатты (№749 АТР) со счетом 6:4, 7:5. Следующим соперником Дмитрия станет американец Алекс Рыбаков (№540 АТР).

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев в испанской Мурсии одержал победу в стартовом матче парного разряда. В дуэте с британцем Яном Хойнски они обыграл испанский тандем Хавьер Барранко Косано/Пабло Лиамас Руис со счетом 6:1, 6:4.

На прошлой неделе Дмитрий Попко завоевал пятый титул в сезоне 2024 года. 

Читайте также

Арина Соболенко не будет сниматься с турнира Miami Open после смерти возлюбленного

Miami Open: определилась первая соперница Елены Рыбакиной

Miami Open: Юлия Путинцева вышла во второй круг

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Стала известна причина гибели бойфренда Арины Соболенко в США
Футбол Карьера Игрока Реал
Лидер сборной Хорватии сделал громкое заявление про "Реал"
Хоккей Дубль Плей-офф
Дубль Овечкина позволил "Вашингтону" войти в зону плей-офф НХЛ
Шорт-трек Серебро ЧМ
Герои казахстанского шорт-трека вернулись на Родину
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: