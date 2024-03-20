Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер"

В Мериде (Мексика) и Мурсии (Испания) проходят турниры серии ATP Challenger. Дмитрий Попко успешно стартовал в Мериде, а Денис Евсеев с победы начал выступление в Мурсии, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге "Челленджера" в мексиканской Мериде Дмитрий Попко (№250 АТР) выиграл у австралийца Томаса-Джона Фэнкатты (№749 АТР) со счетом 6:4, 7:5. Следующим соперником Дмитрия станет американец Алекс Рыбаков (№540 АТР).

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев в испанской Мурсии одержал победу в стартовом матче парного разряда. В дуэте с британцем Яном Хойнски они обыграл испанский тандем Хавьер Барранко Косано/Пабло Лиамас Руис со счетом 6:1, 6:4.

На прошлой неделе Дмитрий Попко завоевал пятый титул в сезоне 2024 года.