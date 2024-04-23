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Тимофей Скатов и Дмитрий Попко успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер"

Тимофей Скатов и Дмитрий Попко успешно стартовали на турнирах серии Челленджер Фото: АТР
Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Дмитрий Попко начали выступление на турнирах серии "Челленджер". Скатов успешно стартовал в Остраве (Чехия), а Попко в Саванне (США), сообщает Zakon.kz.

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На кортах чешской Остравы Тимофей Скатов (№271 АТР) выиграл у местного игрока Яна Кумстата со счетом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила ровно 1 час. На свой счет Скатов записал три эйса и пять реализованных брейк-понтов из 10. В этом матче Тимофей не допускал двойных ошибок.

Во втором круге он сыграет с испанцем Даниэлем Ринконом (№194 АТР).

Другой казахстанец Дмитрий Попко в американском городке Саванна одержал победу в стартовой игре над хозяином корта Бруну Кузухарой со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час и 25 минут игрового времени Попко оформил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Дмитрий поспорит с еще одним американским спортсменом Итаном Куинном (№248 АТР).

Ранее опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Мадриде. 

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