Дмитрий Попко и Тимофей Скатов вышли в четвертьфинал турниров серии "Челленджер"

В Мериде (Мексика) и Задаре (Хорватия) проходят турниры серии ATP Challenger. Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов вышли в 1/4 финала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Во втором круге "Челленджера" в мексиканской Мериде Дмитрий Попко (№250 АТР) преодолел второй раунд без боя. Его соперник Алекс Рыбаков (№540 АТР) снялся с турнира, не выходя на матч. В четвертьфинале казахстанец сыграет с Тристаном Бойером (№230 АТР).

Другой представитель Казахстана, Тимофей Скатов (№273 АТР), во втором раунде состязаний в хорватском Задаре обыграл итальянца Алессандро Джаннесси (№241 АТР) со счетом 6:1, 6:2. За выход в полуфинал Скатов поспорит с игроком из Австрии Сандро Коппом (№392 АТР).

Ранее в стартовом круге Дмитрий Попко выиграл у австралийца Томаса-Джона Фэнкатты (№749 АТР) со счетом 6:4, 7:5, а Тимофей Скатов одержал победу над спортсменом из Австрии Деннисом Новаком (№218 АТР) – 7:6 (5), 6:7 (5), 6:1.