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Александр Недовесов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Испании

Александр Недовесов вышел в 1/4 финала Челленджера в Испании Фото: KTF
В Жироне (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде Недовесов и Эскобар обыграли пару Филип Бергеви (Швеция)/Мик Вельдхер (Нидерланды) со счетом 6:3, 4:6, 10:3.

Матч продолжался 1 час и 29 минут. Александр и Гонсало три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейка-пойнта из четырех возможных.

В 1/4 финала Недовесов и Эскобар встретятся с немецким тандемом Яков Шнайттер/Марк Вальнер.

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На турнире в испанской Жироне Александр Недовесов и Гонсало Эскобар получили первый номер посева.

В одиночном разряде этого "Челленджера" другой казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог преодолеть первый круг. Наш игрок уступил хозяину корта Хавьеру Барранко-Косано (LL) со счетом 0:6, 6:0, 2:6.

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