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Александр Недовесов успешно стартовал на "Челленджере" в Италии
Фото: KTF
В Турине (Италия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с эквадорским игроком Гонсало Эскобаром провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.
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В стартовой встрече Недовесов и Эскобар обыграли дуэт Андре Бегеманн (Германия) / Срирам Баладжи (Индия) со счетом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Казахстанско-эквадорский тандем четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 12 возможных.
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