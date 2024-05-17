Александр Недовесов успешно стартовал на "Челленджере" в Италии

В Турине (Италия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с эквадорским игроком Гонсало Эскобаром провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой встрече Недовесов и Эскобар обыграли дуэт Андре Бегеманн (Германия) / Срирам Баладжи (Индия) со счетом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Казахстанско-эквадорский тандем четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 12 возможных.

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