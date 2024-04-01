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Юлия Путинцева поднялась на 16 позиций в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место

Юлия Путинцева поднялась на 16 позиций в мировом рейтинге. Рыбакина сохранила четвертое место Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертом месте, а Юлия Путинцева улучшила свое положение аж на 16 строчек, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны Путинцева расположилась на 52-м месте. Значительный рывок в табели о рангах сделала чемпионка Майами Даниэль Коллинз, которая в финале "солнечного тысячника" обыграла лидера женской сборной Казахстана Елену Рыбакину. Американка шагнула с 53-й на 22-ю строчку (+31).

Рейтинг WTA от 1 апреля (женщины, одиночный разряд)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 10 835 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8045.

3. Кори Гауфф (США) – 7205.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5848.

5. Джессика Пегула (США) – 4860.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4118.

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7. (+2) Мария Саккари (Греция) – 4030.

8. (-1) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3995.

9. (-1). Маркета Вондроушова (Чехия) – 3895.

10. Елена Остапенко (Латвия) – 3438…

52. (+16) Юлия Путинцева (Казахстан) – 1213…

464. (+31) Жибек Куламбаева (Казахстан) – 123…

799. (+7) Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 36...

857. (-6) Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 30.

Ранее Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

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