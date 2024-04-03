Александр Бублик попал в видеообзор смешных моментов "Мастерса" в Майами

Представлен видеообзор смешных моментов "Мастерса" в Майами (США), который завершился на прошлой неделе. В подборку попал первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№18 АТР), сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

На "тысячнике" в Майами Александр Бублик дошел до второго круга, где проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счетом 4:6, 1:6.

Ранее казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер".

