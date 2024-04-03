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Александр Бублик попал в видеообзор смешных моментов "Мастерса" в Майами

Александр Бублик попал в видеообзор смешных моментов Мастерса в Майами Фото: KTF
Представлен видеообзор смешных моментов "Мастерса" в Майами (США), который завершился на прошлой неделе. В подборку попал первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№18 АТР), сообщает Zakon.kz.

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На "тысячнике" в Майами Александр Бублик дошел до второго круга, где проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счетом 4:6, 1:6.

Ранее казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов успешно стартовали на турнирах серии "Челленджер".

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