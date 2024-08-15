Александр Бублик попал в видеообзор самых смешных моментов "Мастерса" в Монреале

На прошлой неделе в Монреале (Канада) завершился турнир серии "Мастерс". Представлен видеообзор самых курьезных моментов соревнований, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!



В подборку попал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. На "тысячнике" в Цинциннати первая ракетка страны выступал в одиночном и парном разрядах. В одиночке Бублик не смог выйти во второй круг. В первом раунде он проиграл американскому теннисисту Бену Шелтону 6:7 (4:7), 2:6. В парном турнире Бублик вместе с Шелтоном дошли до второго круга, где уступили дуэту Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6. Во время игры против Шелтона казахстанский теннисист выполнил необычный удар.





Чемпионом "Мастерса" в Монреале стал Алексей Попырин из Австралии. В финале одиночного разряда он обыграл российского игрока Андрея Рублёва со счетом 6:2, 6:4.



Ранее Бен Шелтон расхвалил Александра Бублика, назвав его великим теннисистом.