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Александр Бублик попал в видеообзор самых смешных моментов "Мастерса" в Монреале

Александр Бублик попал в видеообзор самых смешных моментов Мастерса в Монреале Фото: АТР
На прошлой неделе в Монреале (Канада) завершился турнир серии "Мастерс". Представлен видеообзор самых курьезных моментов соревнований, сообщает Zakon.kz.

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В подборку попал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. На "тысячнике" в Цинциннати первая ракетка страны выступал в одиночном и парном разрядах. В одиночке Бублик не смог выйти во второй круг. В первом раунде он проиграл американскому теннисисту Бену Шелтону 6:7 (4:7), 2:6. В парном турнире Бублик вместе с Шелтоном дошли до второго круга, где уступили дуэту Янник Синнер (Италия) / Джек Дрейпер (Великобритания) со счетом 6:7, 1:6. Во время игры против Шелтона казахстанский теннисист выполнил необычный удар.


Чемпионом "Мастерса" в Монреале стал Алексей Попырин из Австралии. В финале одиночного разряда он обыграл российского игрока Андрея Рублёва со счетом 6:2, 6:4.

Ранее Бен Шелтон расхвалил Александра Бублика, назвав его великим теннисистом.

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