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Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Португалии
Фото: KTF
В португальском Эшториле стартовал грунтовый турнир АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец в паре с эквадорским игроком Гонсало Эскобаром выиграли у дуэта Педро Качин (Аргентина) / Педро Мартинез (Испания) со счетом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила всего 59 минут. За это время Недовесов и Эскобар допустили две двойные ошибки, реализовали пять брейк-пойнтов из восьми и не смогли подать навылет.
На прошлой неделе Александр и Гонсало стали чемпионами "Челленджера" в испанской Жироне.
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