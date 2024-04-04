Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Италии

В Барлетте (Италия) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№277 АТР) вышел в четвертьфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге казахстанец выиграл у австрийца Филипа Мисолича (№166 АТР) со счетом 6:4, 6:3. Соперник нашего игрока выступал под третьим номером посева. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

В 1/4 финала уроженец Петропавловска сыграет с итальянцем Риккардо Бонадио. Матч состоится 5 апреля.

Ранее в стартовом раунде турнира в Италии Скатов обыграл хозяина корта Андреа Гуэррири (№626 АТР, Q) со счетом 6:4, 4:6, 7:5.