Александр Недовесов продолжает борьбу за титул АТР-250 в Португалии

В Эшториле (Португалия) проходит грунтовый турнир АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел четвертьфинальный матч (второй круг) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) выиграл у румынско-чешского дуэта Виктор Корня / Петр Ноуза со счетом 7:6, 7:6 и вышли в полуфинал.

Продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты. За это время Александр и Гонсало три раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из четырех.

За выход в финал Недовесов и Эскобар сразятся с первой парой португальского турнира Сандер Жилль / Йоран Флиген (Германия).

Ранее в стартовом раунде Александр Недовесов и Гонсало Эскобар одержали победу над дуэтом Педро Качин (Аргентина) / Педро Мартинез (Испания) со счетом 6:3, 6:2.