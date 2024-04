Видеообзор матча Александр Бублик – Борна Чорич в первом круге "Мастерса" в Монте-Карло

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Первая ракетка Казахстана неожиданно уступил Чоричу со счетом 1:6, 1:6. В очном противостоянии Борна сократил отставание – 1:3.

Во второй партии при счете 0:1 (30-30) Бублик на своей подаче подошел к девочке, которая подает мячи (болгерл), и спросил: "Хочешь поиграть?". Девочка, улыбнувшись, взяла ракетку и сделала две подачи. В обоих случаях мячи попали в сетку. При этом Бублик встал на ее место и начал подавать мячи. Судья на вышке сделал замечание, а соперник остался в недоумении.

Tennis is for everyone 🤣



Hilarious moment @BublikAlexander gives his racket to a ball kid during a match#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/oFaNAbyKIP