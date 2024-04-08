Александр Недовесов установил личный рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Первая ракетка Казахстана в парах Александр Недовесов поднялся на рекордное для себя место, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря победе на турнире АТР-250 в Португалии Александр Недовесов взлетел в табели о рангах на пять строчек и теперь занимает 39-е место в парном рейтинге.

Лидирует в парном разряде Рохан Бопанна (Индия), второй – Мэттью Эбден (Австралия), замыкает тройку сильнейших Иван Додиг (Хорватия).

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сохранил за собой 18-ю строчку.

Рейтинг АТР от 8 апреля (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9725 очков.

2. (+1) Янник Синнер (Италия) – 8710.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 8645.

4. Даниил Медведев (Россия) – 7165.

5. Александр Зверев (Германия) – 5415.

6. Андрей Рублёв (Россия) – 4890.

7. Хольгер Руне (Дания) – 3795.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

8. (+2) Хуберт Хуркач (Польша) – 3665.

9. Григор Димитров (Болгария) – 3540.

10. (-2) Каспер Рууд (Норвегия) – 3465...

18. Александр Бублик (Казахстан) – 1992...

55. (+1) Александр Шевченко (Казахстан) – 934...

143. (-4) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 451...

186. (-4) Денис Евсеев (Казахстан) – 332...

192. (+9) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 315...

236. (+4) Дмитрий Попко (Казахстан) – 256...

267. (+10) Тимофей Скатов (Казахстан) – 219.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее Александр Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло.