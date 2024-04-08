Александр Недовесов установил личный рекорд в мировом рейтинге
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Благодаря победе на турнире АТР-250 в Португалии Александр Недовесов взлетел в табели о рангах на пять строчек и теперь занимает 39-е место в парном рейтинге.
Лидирует в парном разряде Рохан Бопанна (Индия), второй – Мэттью Эбден (Австралия), замыкает тройку сильнейших Иван Додиг (Хорватия).
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сохранил за собой 18-ю строчку.
Рейтинг АТР от 8 апреля (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 9725 очков.
2. (+1) Янник Синнер (Италия) – 8710.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 8645.
4. Даниил Медведев (Россия) – 7165.
5. Александр Зверев (Германия) – 5415.
6. Андрей Рублёв (Россия) – 4890.
7. Хольгер Руне (Дания) – 3795.
8. (+2) Хуберт Хуркач (Польша) – 3665.
9. Григор Димитров (Болгария) – 3540.
10. (-2) Каспер Рууд (Норвегия) – 3465...
18. Александр Бублик (Казахстан) – 1992...
55. (+1) Александр Шевченко (Казахстан) – 934...
143. (-4) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 451...
186. (-4) Денис Евсеев (Казахстан) – 332...
192. (+9) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 315...
236. (+4) Дмитрий Попко (Казахстан) – 256...
267. (+10) Тимофей Скатов (Казахстан) – 219.
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Ранее Александр Бублик проиграл в матче первого круга "Мастерса" в Монте-Карло.