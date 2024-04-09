Дмитрий Попко преподнес сенсацию на старте турнира в США
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В стартовом раунде казахстанец одержал победу над главным фаворитом турнира и любимчиком местной публики Джеффри Джоном Волфом (№102 АТР). Родные стены не помогли американскому теннисисту в матче с Дмитрием Попко. Наш игрок праздновал успех над первой ракеткой соревнований со счетом 7:6, 6:1.
Соперники провели на корте 1 час 26 минут. За это время Попко пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных.
Во втором круге Дмитрий Попко сыграет с еще одним американцем Теннисом Сандгреном (№284 АТР).
Ранее 27-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко.