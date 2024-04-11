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Дмитрий Попко завершил выступление на турнире в США

Дмитрий Попко завершил выступление на турнире в США Фото: KTF
В Сарасоте (Штат Флорида, США) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (№236 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец проиграл американскому игроку Теннису Сандгрену (№284 АТР) со счетом 2:6, 6:1, 2:6.

Соперники провели на корте 1 час 45 минут. За это время Попко пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

На старте этого "Челленджера" Дмитрий Попко одержал победу над главным фаворитом турнира и любимчиком местной публики Джеффри Джоном Волфом (№102 АТР).

Ранее 27-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко.

Пахита Амири
Казахстан США
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