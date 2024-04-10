Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике

Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике Фото: KTF
В Морелосе (Мексика) стартовал турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№192 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Казахстанец одержал победу над Бенджамином Локом (№194 АТР, Зимбабве) со счетом 7:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За это время Жукаев 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором раунде Бейбит сыграет с американцем Кристианом Лангмо (№430 АТР). Также Жукаев выступит в парном разряде мексиканского "Челленджера".

Другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов снялся с "Челленджера" в хорватском Сплите.

Ранее Дмитрий Попко преподнес сенсацию на старте турнира в США.

Читайте также

Юрий Щукин: Нынешнему составу сборной Казахстана по силам победить и выйти в финальную стадию

Долгожданное возвращение Джоковича и легкий соперник для Рублева

Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур

Пахита Амири
Казахстан Мексика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
"Реал" и "Манчестер Сити" – итог встречи
Хоккей
Александр Овечкин побил еще один рекорд НХЛ
Художественная гимнастка
Лицензионный Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте
Футбол
Криштиану Роналду попал в новый скандал в Саудовской Аравии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: