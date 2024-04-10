Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике

В Морелосе (Мексика) стартовал турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№192 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец одержал победу над Бенджамином Локом (№194 АТР, Зимбабве) со счетом 7:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. За это время Жукаев 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором раунде Бейбит сыграет с американцем Кристианом Лангмо (№430 АТР). Также Жукаев выступит в парном разряде мексиканского "Челленджера".

Другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов снялся с "Челленджера" в хорватском Сплите.

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