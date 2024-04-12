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Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Мексике, но проиграл в парах

Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Мексике, но проиграл в парах Фото: KTF
В Морелосе (Мексика) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№192 АТР) провел матчи в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге одиночного разряде казахстанец одержал победу над американцем Кристианом Лангмо (№430 АТР) со счетом 6:3, 7:5 и вышел в четвертьфинал.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. За это время Жукаев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

За выход в полуфинал Бейбит сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном (№135 АТР).

В 1/4 финала парного разряда Жукаев вместе со швейцарцем Антуаном Белье потерпели поражение от дуэта Петр Матушевски (Польша) / Мэттью-Кристофер Ромиос (Австралия) со счетом 4:6, 4:6.

Ранее Жукаев и Белье праздновали успех в стартовом раунде парного турнира в Мексике. 

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