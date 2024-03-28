Бейбит Жукаев завершил выступление на "Челленджере" в Мексике

В Сан-Луис Потоси (Мексика) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с чешским игроком Домиником Паланом проиграли тандему Ханс Вердуго (Мексика) / Вашек Поспишил (Канада) со счетом 4:6, 4:6.

В одиночном разряде Жукаев также не смог преодолеть стартовый раунд. Он потерпел поражение от Джеймса Дакворта (Австралия, №109 АТР) со счетом 6:7, 6:7.

Бейбит Жукаев пробился в основную сетку одиночного разряда через отборочный раунд. В решающей игре квалификации казахстанец обыграл представителя Германии Эльмара Эюповича – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.



