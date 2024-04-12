На "Мастерсе" в Монте-Карло определился первый полуфиналист в одиночном разряде

На "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако) завершился первый четвертьфинальный матч в одиночном разряде. За выход в полуфинал боролись греческий игрок Стефанос Циципас (№12 АТР) и россиянин Карен Хаченов (№17 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Стефанос Циципас одержал победу со счетом 6:4, 6:2. В очном противостоянии теннисист из Греции упрочил свое преимущество – 8:1.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас в этой встрече семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хачанова один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.





В полуфинале "Мастерса" в Монте-Карло Стефанос Циципас встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) – Янник Синнер (Италия).

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл в парном разряде "Мастерса" в Монте-Карло.