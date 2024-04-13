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24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву выйти в полуфинал турнира в США

24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву выйти в полуфинал турнира в США Фото: KTF
В Морелосе (Мексика) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№192 АТР) провел матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал казахстанец проиграл австралийцу Адаму Уолтону (№135 АТР) со счетом 6:7, 7:6, 4:6.

Продолжительность матча составила почти три часа (2:58). За это время Жукаев 24 раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех.

Ранее Бейбит Жукаев потерпел поражение в 1/4 финала парного разряда. 

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