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Все о теннисе

24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву в стартовом матче "Челленджера" в Мексике

24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву в стартовом матче &quot;Челленджера&quot; в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:36 Фото: ktf.kz
В мексиканском городе Морелос стартовал турнир серии ATP Challenger (хард). Матч первого раунда одиночного разряда провел казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (192 АТР), сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец проиграл второму сеянному этого турнира канадцу Алексису Галарно (162 АТР) со счетом 6:7, 7:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила более трех часов. За это время Жукаев сделал 24 эйса, допустил семь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из 12.

Ранее во второй раунд турнира в Мексике пробился другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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