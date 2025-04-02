24 эйса не помогли Бейбиту Жукаеву в стартовом матче "Челленджера" в Мексике

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В мексиканском городе Морелос стартовал турнир серии ATP Challenger (хард). Матч первого раунда одиночного разряда провел казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (192 АТР), сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец проиграл второму сеянному этого турнира канадцу Алексису Галарно (162 АТР) со счетом 6:7, 7:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила более трех часов. За это время Жукаев сделал 24 эйса, допустил семь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из 12.

Ранее во второй раунд турнира в Мексике пробился другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко.