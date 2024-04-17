Видеообзор матча Александра Шевченко в первом круге турнира в Германии

В Мюнхене (Германия) проходит грунтовый турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде против хозяина корта Янника Ханфманна. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Александр Шевченко (№63 АТР) проиграл Яннику Ханфманну (№61 АТР) со счетом 7:6, 3:6, 5:7. Игроки провели вторую очную встречу. Немецкий теннисист впереди – 2:0.

Продолжительность матча составила два часа 30 минут. За это время Шевченко выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Ранее другой казахстанский теннисист Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Румынии.