Дмитрий Попко потерпел поражение на турнире в Бразилии

В Порту-Алегри (Бразилия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Попко (№234 АТР) неожиданно проиграл игроку из Боливии Хуану Карлосу Прадо Анхело (№490 АТР) со счетом 6:7, 6:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время казахстанец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

Дмитрий Попко выступал на турнире в Бразилии под третьим номером, его соперник попал в основную сетку состязаний через квалификацию.

Ранее Александр Шевченко и Михаил Кукушкин стартовали на "Челленджере" во Франции.