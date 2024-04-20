Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Германии

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Елена Рыбакина одержала победу над Игой Швёнтек со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут.





По ходу матча казахстанская теннисистка 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-ти.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).