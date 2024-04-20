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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Германии

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Германии Фото: ktf.kz
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина одержала победу над Игой Швёнтек со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут.


По ходу матча казахстанская теннисистка 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-ти.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). 

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