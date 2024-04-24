Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Лионе

Опубликована заявка турнира серии АТР-250 в Лионе (Франция), который пройдет 19-25 мая (грунт). Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик заявился на эти соревнования, сообщает Zakon.kz.

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Во Франции планируют выступить:

Юго Эмбер (14);

Александр Бублик (18);

Фрэнсис Тиафу (21);

действующий чемпион Артур Фис (32);

Феликс Оже-Альяссим (27);

Гаэль Монфис (40).

Предварительный список участников здесь.

На этой неделе лидер мужской сборной Казахстана Бублик примет участие в турнире серии "Мастерс" в Испании. Он начнет свое выступление в Мадриде со второго круга, где сыграет с немцем Домиником Кёпфером (№54 АТР) или испанцем Роберто Карбальес-Баэна (№68 АТР).

Ранее опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Мадриде.

