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Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Лионе

Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Лионе Фото: АТР
Опубликована заявка турнира серии АТР-250 в Лионе (Франция), который пройдет 19-25 мая (грунт). Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик заявился на эти соревнования, сообщает Zakon.kz.

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Во Франции планируют выступить:

  • Юго Эмбер (14);
  • Александр Бублик (18);
  • Фрэнсис Тиафу (21);
  • действующий чемпион Артур Фис (32);
  • Феликс Оже-Альяссим (27);
  • Гаэль Монфис (40).

Предварительный список участников здесь.

На этой неделе лидер мужской сборной Казахстана Бублик примет участие в турнире серии "Мастерс" в Испании. Он начнет свое выступление в Мадриде со второго круга, где сыграет с немцем Домиником Кёпфером (№54 АТР) или испанцем Роберто Карбальес-Баэна (№68 АТР).

Ранее опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Мадриде.

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