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Олимпийская чемпионка в одиночном разряде впервые стала мамой

Белинда Бенчич впервые стала мамой Фото: WTA
Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде, бывшая четвертая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич впервые стала мамой, сообщает Zakon.kz.

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23 апреля Белинда Бенчич родила дочь. Ее избранником является бывший словацкий футболист Мартин Хромкович, с которым Белинда начала встречаться в 2018 году.

"Белла, 23.04.2024. Наша любовь", – подписала трогательный снимок Бенчич.

С рождением дочери под праздничным постом Бенчич уже поздравили такие теннисистки, как Елена Остапенко, Онс Жабер, Айла Томлянович, Марта Костюк, Донна Векич, Кэйти Бултер и другие.

Помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала еще и "серебро" в парном вместе с Викторией Голубич. Также Белинда является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Мадриде.

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