Елена Рыбакина: В целом, это был хороший матч

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над итальянкой Лючией Бронцетти в матче второго круга "Мастерса" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной.





"Очень рада победе, пришлось немного побороться. Думаю, в целом это был хороший матч. В первом сете мы играли почти на равных. Меня немного расстраивали простые ошибки. К тому же процент первых подач был не самым высоким на протяжении всего матча. Есть над чем работать. Надеюсь, следующий матч будет лучше", – сказала Рыбакина после матча.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет).

Ранее на "Мастерсе" в Мадриде в матче первого круга женского парного разряда многократной чемпионке турниров "Большого шлема" в паре и миксте, американской теннисистке Бетани Маттек-Сэндс во время розыгрыша попал мяч в голову.