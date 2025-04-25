#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Все о теннисе

Бублик вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде

Бублик обыграл Попырина во втором круге турнира в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 18:23 Фото: Instagram/bublik
25 апреля казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Встреча с Алексеем Попыриным из Австралии продолжалась 110 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Бублик реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 10 подач навылет, а также допустил пять двойных ошибок. Попырин реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил пять двойных ошибок и выполнил семь подач навылет.

В следующем раунде соревнований Александр Бублик сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и его соперника из Франции Гаэля Монфиса.

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках
Все о теннисе
17:36, Сегодня
В Актау прошел Кубок Казахстана по теннису на колясках
Паолини и Саккари вышли в третий круг "тысячника" в Мадриде
Все о теннисе
16:41, Сегодня
Паолини и Саккари вышли в третий круг "тысячника" в Мадриде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: