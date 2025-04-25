25 апреля казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Встреча с Алексеем Попыриным из Австралии продолжалась 110 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Бублик реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 10 подач навылет, а также допустил пять двойных ошибок. Попырин реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил пять двойных ошибок и выполнил семь подач навылет.

В следующем раунде соревнований Александр Бублик сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и его соперника из Франции Гаэля Монфиса.

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар.