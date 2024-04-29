Две сильнейшие теннисистки Казахстана сразятся с друг другом на "Мастерсе" в Мадриде

Второй номер женской сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева продолжает успешное выступление на крупном турнире Mutua Madrid Open-2024. 30 апреля она вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева обыграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину со счетом 3:6, 6:2, 6:2

Back-to-back WTA 1000 quarterfinals 🗣️🗣️@PutintsevaYulia comes from behind against Kasatkina to set up an all-Kazakh clash with Rybakina!#MMOPEN pic.twitter.com/SYmOXETf9v — wta (@WTA) April 29, 2024

Это ее 11-я победа на турнирах серии WTA 1000 за год и лучший результат в карьере.



В четвертьфинале Юлия Путинцева сыграет против сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, которая в четвертом круге обыграла Сару Бейлек из Чехии (136).

