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Две сильнейшие теннисистки Казахстана сразятся с друг другом на "Мастерсе" в Мадриде

Две сильнейшие теннисистки Казахстана сразятся с друг другом на &quot;Мастерсе&quot; в Мадриде Фото: ktf.kz
Второй номер женской сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева продолжает успешное выступление на крупном турнире Mutua Madrid Open-2024. 30 апреля она вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева обыграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину со счетом 3:6, 6:2, 6:2

Это ее 11-я победа на турнирах серии WTA 1000 за год и лучший результат в карьере. 

В четвертьфинале Юлия Путинцева сыграет против сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, которая в четвертом круге обыграла Сару Бейлек из Чехии (136). 

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