Видеообзор матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела полуфинальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) против второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча закончилась со счетом 1:6, 7:5, 7:6 в пользу Арины Соболенко. В очном противостоянии Елена Рыбакина уступает со счетом 3:6.

Матч между принципиальными соперницами продлился 2 часа и 17 минут. На счету Рыбакиной девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти возможных. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.





В финале "тысячника" в Мадриде Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в полуфинале разгромила американку Мэдисон Кис (№20 WTA) – 6:1, 6:3.

Ранее сильнейшая "парница" страны Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира Catalonia Open.