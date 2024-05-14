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Дмитрий Попко не смог выйти во второй круг "Челленджера" в Португалии

Дмитрий Попко не смог выйти во второй круг «Челленджера» в Португалии Фото: KTF
В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Попко (№223 АТР) проиграл бразильцу Густаво Хейду (№182 АТР) со счетом 1:6, 2:6.

Теперь Дмитрий Попко продолжит выступление на этом турнире в парном разряде, где он сыграет вместе с соотечественником Бейбитом Жукаевым (№174 АТР).

Также на грунтовых кортах Португалии выступит еще один представитель Казахстана Денис Евсеев (№177 АТР).

Ранее в финале квалификации Дмитрий Попко выиграл у литовца Вилюса Гайбаса (№285 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

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