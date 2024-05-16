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Казахстанский дуэт вышел в четвертьфинал турнира в Португалии
Фото: KTF
В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко в тандеме провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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В стартовой игре казахстанский дуэт одержал победу над португальской парой Дуарте Вале / Тиаго Перейра со счетом 6:3, 2:6, 11:9.
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время казахстанцы три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.
Во втором раунде (1/4 финала) Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко сыграют с парой из Индии, которая получила первый номер посева.
В одиночном разряде Бейбит Жукаев также вышел в четвертьфинал, где сыграет с другим соотечественником – Денисом Евсеевым.
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