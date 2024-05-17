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Казахстанский дуэт проиграл в четвертьфинале "Челленджера" в Португалии

Казахстанский дуэт проиграл в четвертьфинале Челленджера в Португалии Фото: KTF
В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко в тандеме провели матч 1/4 финала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал казахстанский дуэт уступил тандему из Индии, который получил первый номер посева в Португалии. Анируд Чандрасекар и Арджун Кадхе обыграли наших игроков со счетом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 54 минуты. За это время казахстанцы три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не смоглы заработать брейк-пойнты.

Ранее в стартовом раунде парного разряда Жукаев и Попко одержали победу над португальской парой Дуарте Вале / Тиаго Перейра со счетом 6:3, 2:6, 11:9.

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