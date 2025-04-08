Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Мексике
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Мадриде (Испания) проходит турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре вторая ракетка Казахстана обыграл американца Тристана Бойера со счетом 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Шевченко сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге казахстанец сыграет с победителем матча Мигель Дамас (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия).
Ранее казахстанские теннисистки в преддверии квалификации Billie Jean King Cup рассказали о подготовке.
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