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Все о теннисе

Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Мексике

Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Мексике , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 09:11 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Мадриде (Испания) проходит турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре вторая ракетка Казахстана обыграл американца Тристана Бойера со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Шевченко сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. 

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем матча Мигель Дамас (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия).

Ранее казахстанские теннисистки в преддверии квалификации Billie Jean King Cup рассказали о подготовке.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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