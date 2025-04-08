Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Мексике

В Мадриде (Испания) проходит турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре вторая ракетка Казахстана обыграл американца Тристана Бойера со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Шевченко сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем матча Мигель Дамас (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия).

Ранее казахстанские теннисистки в преддверии квалификации Billie Jean King Cup рассказали о подготовке.

