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"Ролан Гаррос-2024": Михаил Кукушкин одержал победу в квалификации и вышел в основную сетку турнира

Михаил Кукушкин одержал победу в квалификации и вышел в основную сетку турнира Фото: KTF
В квалификации Открытого чемпионата Франции проходят матчи третьего круга мужского одиночного разряда (финал). Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел игру против Франческо Маэстрелли (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин (135 АТР) одержал победу над Франческо Маэстрелли (206 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 6:3. Таким образом, опытный казахстанец сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос".

Ранее на старте квалификации "Ролан Гаррос" Михаил Кукушкин обыграл швейцарца Леандро Риди (151 АТР) со счетом 6:4, 6:3. А во втором раунде выиграл у австралийца Ли Ту (215 АТР) (6:4, 6:2).

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