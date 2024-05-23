Михаил Кукушкин сыграет в финале квалификации "Ролан Гаррос-2024"

В квалификации Открытого чемпионата Франции завершились матчи второго круга мужского одиночного разряда. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин обыграл австралийского спортсмена Ли Ту и вышел в финал отборочного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин (135 АТР) одержал победу над Ли Ту (215 АТР) со счетом 6:4, 6:2. Соперники впервые встречались между собой.

За выход в основную сетку "Ролан Гаррос" казахстанец поспорит с итальянцем Франческо Маэстрелли (206 АТР).

Ранее на старте квалификации "Ролан Гаррос" Михаил Кукушкин обыграл швейцарца Леандро Риди (151 АТР) со счетом 6:4, 6:3.