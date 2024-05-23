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Ближайшая преследовательница Рыбакиной в мировом рейтинге отказалась от участия в "Ролан Гаррос"

Джессика Пегула пропустит Открытый чемпионат Франции 2024 Фото: WTA
Пятая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула пропустит ближайший турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции, который пройдет на грунтовых кортах Парижа с 6 мая по 8 июня, сообщает Zakon.kz.

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Ранее Джессика Пегула из-за травмы пропустила грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме.

"Я почти вернулась к нормальным тренировкам, у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель, но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще пять-семь дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок", – написала Пегула в социальных сетях.

Ранее экс-первая ракетка мира Винус Уильямс получила свою куклу Барби.

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