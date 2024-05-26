Михаил Кукушкин выбыл из борьбы на "Ролан Гаррос"

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин 26 мая не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!



Как пишет Sportarena.kz, в матче первого круга Кукушкин уступил представителю Венгрии Фабиану Марожану – 2:6, 2:6, 3:6.

По информации Федерации тенниса Казахстана, основной турнир Открытого чемпионата Франции – 2024 проходит с 25 мая по 8 июня. Честь Казахстана в основной сетке будут защищать Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко – в одиночном разряде, Анна Данилина и Александр Недовесов – в парном разряде. Также в паре возможно сыграет Александр Бублик.

Ранее Михаил Кукушкин одержал победу над Франческо Маэстрелли (206 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 6:3.