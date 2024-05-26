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Михаил Кукушкин выбыл из борьбы на "Ролан Гаррос"

Михаил Кукушкин выбыл из борьбы на &quot;Ролан Гаррос&quot; Фото: KTF
Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин 26 мая не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, в матче первого круга Кукушкин уступил представителю Венгрии Фабиану Марожану – 2:6, 2:6, 3:6. 

По информации Федерации тенниса Казахстана, основной турнир Открытого чемпионата Франции – 2024 проходит с 25 мая по 8 июня. Честь Казахстана в основной сетке будут защищать Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко – в одиночном разряде, Анна Данилина и Александр Недовесов – в парном разряде. Также в паре возможно сыграет Александр Бублик.

Ранее Михаил Кукушкин одержал победу над Франческо Маэстрелли (206 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

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