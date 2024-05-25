Тимофей Скатов выиграл второй "Челленджер" в карьере

Победой казахстанца Тимофея Скатова завершился турнир в немецком Аугсбурге, сообщает Zakon.kz.

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В соперники по решающему матчу Тимофею досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищная игра завершилась победой Скатова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии.

За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Скатов обыграл немца Даниэля Мазура (310 АТР) со счетом 7:5, 7:5.

