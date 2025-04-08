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Все о теннисе

Юлия Путинцева и Зарина Дияс поделились эмоциями от выступления за сборную Казахстана

Зарина Дияс поделилась эмоциями от выступления за сборную Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:29 Фото: ktf.kz
Женская сборная Казахстана по теннису в Брисбене (Австралия) активно готовится к матчам квалификации командного чемпионата мира – "Кубка Билли Джин Кинг", сообщает Zakon.kz.

Казахстанские теннисистки настроены показать сильную игру и выйти в финальную часть турнира. В отборочном раунде наши спортсменки сыграют против Австралии и Колумбии. 

Своими воспоминаниями от первого выступления за сборную страны поделилась Зарина Дияс.

"Первый мой матч за национальную сборную я сыграла в пятнадцать лет. Это было как раз в Австралии, в городе Перт. Играла пару, и мы выиграли 6:0, 6:0, кажется. Просто вообще смели соперниц. В целом, я много раз играла в Австралии – как личные турниры, так и матчи сборной. Мне здесь нравится, вообще хорошая атмосфера".Зарина Дияс

Также вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева подчеркнула насколько важны для нее матчи за национальную команду.

"Всегда приятно играть за сборную. Я выкладываюсь на 100%. Наверное, в этом и есть секрет. Атмосфера в команде всегда вдохновляет. Когда ты чувствуешь поддержку всей страны и рядом партнёры, которые верят в тебя, это даёт дополнительную мотивацию и силы. Мы серьезно готовимся к каждому сопернику. У нас отличная команда, и я верю, что мы можем добиться многого".Юлия Путинцева

Первая игра против Австралии 10 апреля начнется в 7:00 по времени Астаны. Матч со сборной Колумбии 11 апреля также стартует в 7:00 по казахстанскому времени.

Ранее женская сборная Казахстана по теннису накануне матчей Кубка Билли Джин Кинг в Брисбене посетила местный зоопарк. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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