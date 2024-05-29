"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 29 мая
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На грунтовые корты Парижа выйдут два игроки из Казахстана: Александр Шевченко (мужской одиночный разряд) и Юлия Путинцева (женский парный разряд).
Александр Шевченко (59 АТР) проведет матч второго круга в мужском одиночном разряде против хозяина корта Корентена Муте (79 АТР, Франция). Игра начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны.
Юлия Путинцева проведет матч первого раунда в женском парном разряде. Казахстанская спортсменка сыграет в месте с россиянкой Камиллой Рахимовой против российского дуэта Анна Калинская / Елена Веснина.
Roland Garros. Среда, 29 мая 2024 года
Корт Philippe-Chatrier. Начало в 15:00 по времени Астаны
София Кенин (США) – Каролин Гарсия (Франция, 21)
Далее Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – Карлос Алькарас (Испания, 3)
Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Наоми Осака (Япония)
Не ранее 23:15 Ришар Гаске (Франция, WC) – Янник Синнер (Италия, 2)
Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00
Даниэль Альтмайер (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 9)
Далее Мария Осорио (Колумбия) – Онс Жабер (Тунис, 8)
Далее Андрей Рублёв (Россия, 6) – Педро Мартинес (Испания)
Далее Коко Гофф (США, 3) – Тамара Зиданшек (Словения, Q)
Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00
Хуберт Гуркач (Польша, 8) – Брэндон Накашима (США)
Далее Катержина Синякова (Чехия, 32) – Хлоэ Паке (Франция, WC)
Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Ольга Данилович (Сербия, Q)
Далее Корентен Муте (Франция) – Александр Шевченко (Казахстан)
Корт №14. Начало в 14:00
Кэти Волынец (США, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5)
Далее Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США, 25)
Далее Донна Векич (Хорватия) – Марта Костюк (Украина, 18)
Не ранее 20:00 Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Корт №7. Начало в 14:00
Бен Шелтон (США, 15) – Кеи Нишикори (Япония)
Далее Елена Остапенко (Латвия, 9) – Клара Таусон (Дания)
Далее Фабиан Марожан (Венгрия) – Григор Димитров (Болгария, 10)
Далее Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США)
Корт №6. Начало в 14:00
Александр Мюллер (Франция, WC) – Маттео Арнальди (Италия)
Далее Генри Сквайр (Германия, Q) – Феликс Оже (Канада, 21)
Далее Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)
Далее Кристина Букша (Испания) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)
Корт №2. Начало в 14:00
Магда Линетт и Бернарда Пера (Польша/США) – Анжелика Морателли и Камилла Розателло (Италия)
Далее Франциско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Артур Фис и Люка Ван Аш (Франция)
Далее Ализе Корне и Фиона Ферро (Франция, WC) – Анна Блинкова и Аранча Рус (Россия/Нидерланды)
Далее Мартон Фучович и Эмил Руусувуори (Венгрия/Финляндия) – Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2)
Корт №3. Начало в 14:00
Мию Като и Надежда Киченок (Япония/Украина, 16) – Дарья Сэвилл и Айла Томлянович (Австралия)
Далее Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония) – Лючия Бронцетти и Кимберли Циммерманн (Италия/Бельгия)
Далее Флавио Коболли и Кристиан Родригес (Италия/Колумбия) – Янник Ганфманн и Доминик Кёпфер (Германия)
Далее Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) – Адриан Маннарино и Фабрис Мартен (Франция)
Корт №4. Начало в 14:00
Уэсли Коольхоф и Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 7) – Сандер Арендс и Матве Мидделькоп (Нидерланды)
Далее Нуну Боргеш и Артур Риндеркнех (Португалия/Франция) – Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 10)
Далее Юлия Путинцева и Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) – Анна Калинская и Елена Веснина (Россия)
Далее Влад Виктор Корня и Лучано Дардери (Румыния/Италия) – Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 15)
Корт №5. Начало в 14:00
Люк Джонсон и Скандер Мансури (Великобритания/Тунис) – Ромен Арнеодо и Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия)
Далее Эмелин Дартрон и Тянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, WC) – Мирра Андреева и Вера Звонарёва (Россия)
Далее Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) – Харри Хелиоваара и Генри Паттен (Финляндия/Великобритания)
Далее Николас Баррьентос и Франсишку Кабрал (Колумбия/Португалия) – Гвидо Андреоцци и Ринки Хиджиката (Аргентина/Австралия)
Корт №8. Начало в 14:00
Лейла Фернандес (Канада, 31) – Ван Сю (Китай)
Далее Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Максимилиан Мартерер (Германия)
Далее Деми Шуурс и Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 3) – Ирина-Камелия Бегу и Надя Подорошка (Румыния/Аргентина)
Далее Пейтон Стирнс и Чжан Шуай (США/Китай) – Эмма Наварро и Диана Шнайдер (США/Россия)
Корт №9. Начало в 14:00
Яна Фетт (Хорватия, LL) – Мари Бузкова (Чехия)
Далее Себастьян Офнер (Австрия) – Себастьян Баес (Аргентина, 20)
Далее Се Су-Вей и Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) – Шуко Аояма и Александра Крунич (Япония/Сербия)
Далее Титуан Дроге и Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, WC) – Грегуар Баррере и Люка Пуйе (Франция, WC)
Корт №10. Начало в 14:00
Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 8) – Варвара Грачёва и Эликсан Лечемия (Франция, WC)
Далее Джон Пирс и Роман Сафиуллин (Австралия/Россия) – Юки Бхамбри и Альбано Оливетти (Индия/Франция)
Далее Анна Бондар и Грит Миннен (Венгрия/Бельгия) – Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 13)
Далее Сара Эррани и Жасмине Паолини (Италия, 11) – Тимеа Бабош и Ирина Хромачёва (Венгрия/Россия)
Корт №11. Начало в 14:00
Эльза Жакемо и Хармони Тан (Франция, WC) – Тереза Михаликова и Линда Носкова (Словакия/Чехия)
Далее Кантен Гали и Николя Маю (Франция, WC) – Александр Эрлер и Лукас Мидлер (Австрия)
Далее Оксана Калашникова и Александра Соснович (Грузия/Беларусь) – Гильяна Олмос и Александра Панова (Мексика/Россия)
Далее Маркос Хирон и Констан Лестьенн (США/Франция) – Кристофер Юбэнкс и Эван Кинг (США)
Корт №12. Начало в 14:00
Лоренцо Сонего (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай)
Далее Ван Яфань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина, 30)
Далее Марсело Аревало и Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) – Роберто Карбальес-Баэна и Мариано Навоне (Испания/Аргентина)
Далее Кэти Бултер и Хизер Уотсон (Великобритания) – Хао-Чин Чань и Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12)
Корт №13. Начало в 14:00
Себастьян Корда (США, 27) – Сун-Ву Квон (Южная Корея)
Далее Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Таллон Грикспур и Барт Стивенс (Нидерланды) – Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (Австралия)
Далее Катажина Питер и Анна Шмидлова (Польша/Словакия) – Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 4).
Ранее определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по второму кругу "Ролан Гаррос-2024".