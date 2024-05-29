"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 29 мая

Среда, 29 мая – четвертый игровой день Открытого чемпионата Франции. В этот день стартуют матчи второго круга у мужчин и женщин, а также соревнования в парах и миксте, сообщает Zakon.kz.

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На грунтовые корты Парижа выйдут два игроки из Казахстана: Александр Шевченко (мужской одиночный разряд) и Юлия Путинцева (женский парный разряд).

Александр Шевченко (59 АТР) проведет матч второго круга в мужском одиночном разряде против хозяина корта Корентена Муте (79 АТР, Франция). Игра начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны.

Юлия Путинцева проведет матч первого раунда в женском парном разряде. Казахстанская спортсменка сыграет в месте с россиянкой Камиллой Рахимовой против российского дуэта Анна Калинская / Елена Веснина.

Roland Garros. Среда, 29 мая 2024 года

Корт Philippe-Chatrier. Начало в 15:00 по времени Астаны

София Кенин (США) – Каролин Гарсия (Франция, 21)﻿

Далее Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – Карлос Алькарас (Испания, 3)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Наоми Осака (Япония)

Не ранее 23:15 Ришар Гаске (Франция, WC) – Янник Синнер (Италия, 2)﻿

Корт Suzanne-Lenglen. Начало в 14:00

Даниэль Альтмайер (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 9)﻿

Далее Мария Осорио (Колумбия) – Онс Жабер (Тунис, 8)﻿

Далее Андрей Рублёв (Россия, 6) – Педро Мартинес (Испания)﻿

Далее Коко Гофф (США, 3) – Тамара Зиданшек (Словения, Q)﻿

Court Simonne-Mathieu. Начало в 14:00

Хуберт Гуркач (Польша, 8) – Брэндон Накашима (США)﻿

Далее Катержина Синякова (Чехия, 32) – Хлоэ Паке (Франция, WC)﻿

Далее Даниэль Коллинз (США, 11) – Ольга Данилович (Сербия, Q)﻿

Далее Корентен Муте (Франция) – Александр Шевченко (Казахстан)﻿

Корт №14. Начало в 14:00

Кэти Волынец (США, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 5)﻿

Далее Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США, 25)﻿

Далее Донна Векич (Хорватия) – Марта Костюк (Украина, 18)﻿

Не ранее 20:00 Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария)﻿

Корт №7. Начало в 14:00

Бен Шелтон (США, 15) – Кеи Нишикори (Япония)﻿

Далее Елена Остапенко (Латвия, 9) – Клара Таусон (Дания)﻿

Далее Фабиан Марожан (Венгрия) – Григор Димитров (Болгария, 10)﻿

Далее Людмила Самсонова (Россия, 17) – Аманда Анисимова (США)

Корт №6. Начало в 14:00

Александр Мюллер (Франция, WC) – Маттео Арнальди (Италия)﻿

Далее Генри Сквайр (Германия, Q) – Феликс Оже (Канада, 21)

Далее Ван Синью (Китай) – Виктория Томова (Болгария)﻿

Далее Кристина Букша (Испания) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Корт №2. Начало в 14:00

Магда Линетт и Бернарда Пера (Польша/США) – Анжелика Морателли и Камилла Розателло (Италия)﻿

Далее Франциско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Артур Фис и Люка Ван Аш (Франция)

Далее Ализе Корне и Фиона Ферро (Франция, WC) – Анна Блинкова и Аранча Рус (Россия/Нидерланды)﻿

Далее Мартон Фучович и Эмил Руусувуори (Венгрия/Финляндия) – Рохан Бопанна и Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2)

Корт №3. Начало в 14:00

Мию Като и Надежда Киченок (Япония/Украина, 16) – Дарья Сэвилл и Айла Томлянович (Австралия)﻿

Далее Эри Ходзуми и Макото Ниномия (Япония) – Лючия Бронцетти и Кимберли Циммерманн (Италия/Бельгия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Флавио Коболли и Кристиан Родригес (Италия/Колумбия) – Янник Ганфманн и Доминик Кёпфер (Германия)﻿

Далее Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) – Адриан Маннарино и Фабрис Мартен (Франция)

Корт №4. Начало в 14:00

Уэсли Коольхоф и Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 7) – Сандер Арендс и Матве Мидделькоп (Нидерланды)﻿

Далее Нуну Боргеш и Артур Риндеркнех (Португалия/Франция) – Сандер Жилле и Йоран Флиген (Бельгия, 10)

Далее Юлия Путинцева и Камилла Рахимова (Казахстан/Россия) – Анна Калинская и Елена Веснина (Россия)﻿

Далее Влад Виктор Корня и Лучано Дардери (Румыния/Италия) – Уго Нис и Ян Желински (Монако/Польша, 15)

Корт №5. Начало в 14:00

Люк Джонсон и Скандер Мансури (Великобритания/Тунис) – Ромен Арнеодо и Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия)﻿

Далее Эмелин Дартрон и Тянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, WC﻿) – Мирра Андреева и Вера Звонарёва (Россия)

Далее Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 5) – Харри Хелиоваара и Генри Паттен (Финляндия/Великобритания)

Далее Николас Баррьентос и Франсишку Кабрал (Колумбия/Португалия) – Гвидо Андреоцци и Ринки Хиджиката (Аргентина/Австралия)

Корт №8. Начало в 14:00

Лейла Фернандес (Канада, 31) – Ван Сю (Китай)﻿

Далее Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Максимилиан Мартерер (Германия)﻿

Далее Деми Шуурс и Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 3) – Ирина-Камелия Бегу и Надя Подорошка (Румыния/Аргентина)

Далее Пейтон Стирнс и Чжан Шуай (США/Китай) – Эмма Наварро и Диана Шнайдер (США/Россия)

Корт №9. Начало в 14:00

Яна Фетт (Хорватия, LL) – Мари Бузкова (Чехия)﻿

Далее Себастьян Офнер (Австрия) – Себастьян Баес (Аргентина, 20)﻿

Далее Се Су-Вей и Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) – Шуко Аояма и Александра Крунич (Япония/Сербия)

Далее Титуан Дроге и Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, WC) – Грегуар Баррере и Люка Пуйе (Франция, WC)

Корт №10. Начало в 14:00

Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 8) – Варвара Грачёва и Эликсан Лечемия (Франция, WC)﻿

Далее Джон Пирс и Роман Сафиуллин (Австралия/Россия) – Юки Бхамбри и Альбано Оливетти (Индия/Франция)﻿

Далее Анна Бондар и Грит Миннен (Венгрия/Бельгия) – Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил (Норвегия/Эстония, 13)

Далее Сара Эррани и Жасмине Паолини (Италия, 11) – Тимеа Бабош и Ирина Хромачёва (Венгрия/Россия)

Корт №11. Начало в 14:00

Эльза Жакемо и Хармони Тан (Франция, WC) – Тереза Михаликова и Линда Носкова (Словакия/Чехия)﻿

Далее Кантен Гали и Николя Маю (Франция, WC) – Александр Эрлер и Лукас Мидлер (Австрия)﻿

Далее Оксана Калашникова и Александра Соснович (Грузия/Беларусь) – Гильяна Олмос и Александра Панова (Мексика/Россия)

Далее Маркос Хирон и Констан Лестьенн (США/Франция) – Кристофер Юбэнкс и Эван Кинг (США)

Корт №12. Начало в 14:00

Лоренцо Сонего (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай)﻿

Далее Ван Яфань (Китай) – Даяна Ястремская (Украина, 30)

Далее Марсело Аревало и Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) – Роберто Карбальес-Баэна и Мариано Навоне (Испания/Аргентина)

Далее Кэти Бултер и Хизер Уотсон (Великобритания) – Хао-Чин Чань и Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12)

Корт №13. Начало в 14:00

Себастьян Корда (США, 27) – Сун-Ву Квон (Южная Корея)﻿

Далее Виктория Голубич (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)﻿

Далее Таллон Грикспур и Барт Стивенс (Нидерланды) – Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (Австралия)

Далее Катажина Питер и Анна Шмидлова (Польша/Словакия) – Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 4).

Ранее определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по второму кругу "Ролан Гаррос-2024".