Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев стартовали на турнире в Италии

В Виченце (Италия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Попко обыграл хозяина корта Федерико Яннакконе со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила два часа и 21 минуту. За это время Попко шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

Во втором круге Дмитрий сыграет с еще одним местным спортсменом Федерико Арнабольди (580 АТР).

Другой представитель Казахстана Денис Евсеев не смог преодолеть стартовый раунд. Он уступил Чун Син Цену (253 АТР, Тайвань) со счетом 6:7, 3:6.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик уверенно вышел во второй круг "Роллан Гаррос-2024".

