Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев стартовали на турнире в Италии

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев стартовали на турнире в Италии Фото: KTF
В Виченце (Италия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Дмитрий Попко обыграл хозяина корта Федерико Яннакконе со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила два часа и 21 минуту. За это время Попко шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

Во втором круге Дмитрий сыграет с еще одним местным спортсменом Федерико Арнабольди (580 АТР).

Другой представитель Казахстана Денис Евсеев не смог преодолеть стартовый раунд. Он уступил Чун Син Цену (253 АТР, Тайвань) со счетом 6:7, 3:6.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик уверенно вышел во второй круг "Роллан Гаррос-2024". 

Читайте также

Янник Ноа будет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года

"Ролан Гаррос-2024": расписание матчей на 29 мая

Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой по второму кругу "Ролан Гаррос – 2024"

Пахита Амири
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша Улжан Сарсенбек потеряла шанс попасть на Олимпиаду в Париже
Боксерша Улжан Сарсенбек потеряла шанс попасть на Олимпиаду в Париже
Футбол Тренер Кайрата
Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"
Олимпиада Приезд Президентов
На открытие Олимпиады-2024 ждут президентов из 120 стран мира
Футбол Лига Чемпионов Прогноз
"Боруссия" хочет огорчить королевский клуб в финале Лиги чемпионов
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: