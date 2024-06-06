"Ролан Гаррос – 2024": расписание матчей на 6 июня. Казахстанский юниор Амир Омарханов сыграет в 1/4 финала

Четверг, 6 июня – двенадцатый игровой Открытого чемпионата Франции. Четвертьфинальный матч в парном разряде среди юниоров проведет казахстанский теннисист Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско сыграют против серьезных соперников, которые получили третий номер посева на "Ролан Гаррос" – Лука Преда (Румыния) / Томас Фарел (Франция). Игра пройдет на корте №14 третьим запуском.

Также в этот день состоятся полуфиналы у женщин, финал в миксте, соревнования в парном разряде, турнир легенд и теннис на колясках.

Roland Garros. Четверг, 6 июня 2024 года

Court Philippe-Chatrier. Начало в 15:00 (по времени Астаны)

Дезайр Кравчик и Нил Скупски (США/Великобритания, 4) – Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция, 2)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Не ранее 18:00 Ига Швёнтек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 3)

Далее Жасмине Паолини (Италия, 12) – Мирра Андреева (Россия)

Court Simonne-Mathieu. Начало в 15:00

Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 11) – Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 2)

Далее Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция) – Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9)﻿.

Ранее во втором круге "Ролан Гаррос" Амир Омарханов и Тимофей Дерепаско обыграли пятых сеяных соревнования Чарли Камю (Франция) / Хайден Джонс (Австралия) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

