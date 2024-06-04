Елена Рыбакина: Я уверена в себе и чувствую себя великолепно

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о возможном миксте на Олимпиаде-2024 с Александром Бубликом и поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала "Ролан Гаррос" с итальянкой Ясмине Паолини, сообщает Zakon.kz.

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В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (4 WTA) одержала уверенную победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (19 WTA) со счетом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (15 WTA). На "Ролан Гаррос – 2024" Рыбакина не отдала соперницам ни одной партии, побеждая в двух сетах.

На послематчевой пресс-конференции четвертая ракетка мира призналась, что Паолини – тяжелый соперник

"Только что увидела, что Ясмине выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Тяжелый соперник. Последний раз мы играли в Штутгарте, было три сета. Я вела. Она хорошо двигалась и сильно била по мячу. Придется много работать ногами. Я постараюсь фокусироваться на себе. Мы хорошо друг друга знаем, она сейчас хорошо играет. С Элиной тоже был тяжелый матч. Посмотрим. Конечно, цель всегда – победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Думаю, сейчас я очень хорошо играю. Уже говорила, что у меня были проблемы со сном и немного в целом со здоровьем. Кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удается закрывать матчи в двух сетах". Елена Рыбакина

Также Елена Рыбакина ответила на другие вопросы журналистов.

– Хотели бы сыграть в паре с Бубликом на Олимпиаде? Расскажите о нем, какой он?

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– С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет.

– Назовите свой любимый турнир "Большого шлема".

– Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир "Большого шлема" – потрясающий, когда стадион битком, но об Уимблдоне я мечтала с детства.





Елена Рыбакина во второй раз вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году в борьбе за полуфинал она проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.

Кроме того, Елена Рыбакина в девятый раз вышла в четвертьфинал турнира WTA в 2024 году – это рекорд в карьере теннисистки из Казахстана. Также это лучший результат по количеству четвертьфиналов в текущем сезоне: у Иги Швёнтек – восемь, у Кори Гауфф – семь.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Ролан Гаррос – 2024".