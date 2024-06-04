Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина: Я уверена в себе и чувствую себя великолепно

Елена Рыбакина рассказала о возможном миксте на Олимпиаде-2024 с Александром Бубликом Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина рассказала о возможном миксте на Олимпиаде-2024 с Александром Бубликом и поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала "Ролан Гаррос" с итальянкой Ясмине Паолини, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (4 WTA) одержала уверенную победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (19 WTA) со счетом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (15 WTA). На "Ролан Гаррос – 2024" Рыбакина не отдала соперницам ни одной партии, побеждая в двух сетах.

На послематчевой пресс-конференции четвертая ракетка мира призналась, что Паолини – тяжелый соперник

"Только что увидела, что Ясмине выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Тяжелый соперник. Последний раз мы играли в Штутгарте, было три сета. Я вела. Она хорошо двигалась и сильно била по мячу. Придется много работать ногами. Я постараюсь фокусироваться на себе. Мы хорошо друг друга знаем, она сейчас хорошо играет. С Элиной тоже был тяжелый матч. Посмотрим. Конечно, цель всегда – победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Думаю, сейчас я очень хорошо играю. Уже говорила, что у меня были проблемы со сном и немного в целом со здоровьем. Кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удается закрывать матчи в двух сетах".Елена Рыбакина

Также Елена Рыбакина ответила на другие вопросы журналистов.

– Хотели бы сыграть в паре с Бубликом на Олимпиаде? Расскажите о нем, какой он?

material Материалы

– С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет.

– Назовите свой любимый турнир "Большого шлема".

– Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир "Большого шлема" – потрясающий, когда стадион битком, но об Уимблдоне я мечтала с детства.


Елена Рыбакина во второй раз вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году в борьбе за полуфинал она проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.

Кроме того, Елена Рыбакина в девятый раз вышла в четвертьфинал турнира WTA в 2024 году – это рекорд в карьере теннисистки из Казахстана. Также это лучший результат по количеству четвертьфиналов в текущем сезоне: у Иги Швёнтек – восемь, у Кори Гауфф – семь. 

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Ролан Гаррос – 2024".

Читайте также

Гауфф и Свентек станут первыми полуфиналистками "Ролан Гаррос"?

"Ролан Гаррос – 2024": казахстанский юниор Амир Омарханов вышел во второй круг парного разряда

"Ролан Гаррос – 2024": видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге

Пахита Амири
Рыбакина Елена 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Реал&quot; объявил о переходе Килиана Мбаппе
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
Определилась соперница Елены Рыбакиной по четвертьфиналу &quot;Ролан Гаррос – 2024&quot;
Определилась соперница Елены Рыбакиной по четвертьфиналу "Ролан Гаррос – 2024"
Футбол
Футболист Василий Козлов избил судью на матче в Кузбассе
Футбол Президент Реала
Президент "Реала" установил новый рекорд Лиги чемпионов
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: